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ВС РФ сорвали попытку ВСУ атаковать в направлении Куземовки в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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На купянском направлении сорвана попытка Вооруженных сил Украины атаковать в направлении села Куземовка в Луганской Народной Республике. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и четыре пикапа», — уточнил он.

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Кроме того, ВСУ пытались атаковать в направлении сел Голиково и Червонопоповка в ЛНР. По словам Конашенкова, противник был рассеян, свыше 20 украинских военнослужащих уничтожены.

Также он сообщил о безуспешных попытках контратак подразделений ВСУ на южнодонецком направлении в надежде восстановить утраченные позиции в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Павловка Донецкой Народной Республики. Помимо этого, ВСУ намеревались атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта Новодаровка Запорожской области.

«Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции», — подчеркнул официальный представитель Минобороны РФ.

Он добавил, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее 21 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинские войска в районах городов Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике перешли в глухую оборону, отказавшись от наступления. По его словам, это произошло из-за ежедневных потерь ВСУ в живой силе и технике, а также оперативной обстановки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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