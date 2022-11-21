Рабочий погиб в шахте в Мурманской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 29-летнего рабочего в шахте в Мурманской области. Потерпевшего зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот.

Трагедия произошла вечером 19 ноября в Печенгском районе. По данным следствия, от полученных травм рабочий одного из предприятий скончался на месте, сообщает ИА «Би-порт».

Следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен опрос очевидцев.

17 ноября в ЯНАО произошел пожар в жилом балке на территории поселка Новый Порт. Двое рабочих погибли, еще один доставлен в больницу с отравлением угарным газом.