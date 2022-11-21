Музей Победы проведет благотворительные елки для детей участников СВО

Дети участников СВО бесплатно посетят «Елку Победы». С 24 декабря 2022 по 8 января 2023 года ребята, родители которых участвуют в специальной военной операции, смогут стать участниками новогоднего квеста, который вот уже на протяжении многих лет считается лучшим новогодним представлением Москвы.

«Мы приняли решение, что благотворительные показы для детей участников СВО будут проходить ежедневно. На нашем квесте смогут побывать ребята от 6 до 12 лет, чьи родители сейчас защищают интересы нашей Родины. Это военнослужащие Минобороны, МВД, Росгвардии и др.», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Ребят ждет увлекательное 1,5-часовое командное путешествие по диорамам музея. Им предстоит побороть темные силы, которые вновь подняли голову, и проявить смекалку, ловкость, смелость, находчивость и защитить от них Новый год. В конце программы участников ждет новогодний тематический подарок.