НМГ и НИУ ВШЭ запускают совместный курс «Импакт-медиа и социальные коммуникации»

Национальная Медиа Группа и факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ запускают учебный курс «Импакт-медиа и социальные коммуникации» и Лабораторию импакт-контента. Курс разработан экспертами Клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» и Лабораторией социальных коммуникаций «Третий сектор».

Курс стартует на факультете креативных индустрий НИУ ВШЭ в ноябре 2022 года как факультатив для всех студентов Вышки, а также как проектный семинар для студентов Института медиа ФКИ НИУ ВШЭ. Ведущими спикерами курса станут члены Клуба и представители Национальной Медиа Группы. Кураторы — руководитель направления КСО НМГ Мария Залунина и генеральный директор Лаборатории «Третий сектор» Никита Тихонов-Рау.

В рамках курса эксперты расскажут о том, что такое социально-преобразующий контент, рассмотрят форматы импакт-контента, научат создавать и продюсировать его, измерять социальные эффекты, поделятся, как и где найти деньги на реализацию идеи. Студенты познакомятся с ведущими продюсерами, режиссерами, аналитиками кино, проведут питчинги собственных проектов и научатся заполнять заявки на гранты.

Среди спикеров курса: генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук, продюсер сериала «Трудные подростки» Наталья Голодова, CEO Better и директор по устойчивому развитию Оkkam Владлен Заморский, исполнительный директор телеканала СТС Наталия Абрамочкина, президент ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов, генеральный продюсер кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский, директор по интегрированным коммуникациям АНО «Институт развития интернета» Александр Ляпин, заместитель генерального директора Пятого канала Марина Белова и другие звезды индустрии.

Лаборатория импакт-контента объединит все совместные проекты НМГ, факультета креативных индустрий и клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа»:

практикум магистерской программы «Медиаменеджмент»;

факультатив «Импакт-медиа и социальные коммуникации»;

проектный семинар «Как медиа меняют мир к лучшему» на программе бакалавриата «Журналистика»;

программы стажировок от спикеров курса и от Национальной Медиа Группы;

прикладные исследования медиаэффектов импакт-контента.

В проектах Лаборатории может принять участие любой студент Вышки (подробная информация по ссылке).

Генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова:

«Совместный курс с факультетом креативных индустрий НИУ ВШЭ — во-первых, это логичное продолжение нашего трехлетнего сотрудничества с магистерской программой «Медиаменеджмент» Института медиа ФКИ НИУ ВШЭ. Во-вторых, это часть системной работы по развитию направления импакт-медиа в нашей стране. Эта тема очень востребована рынком и нужно развивать молодое поколение продюсеров, журналистов, режиссеров, неравнодушных к теме социально-преобразующего контента. Через 3–5 лет эти ребята станут творческой элитой медиа в нашей стране и нам важно уже сегодня дать им основы создания и продюсирования медийных импакт-проектов».

Декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ Андрей Быстрицкий:

«Мы активно приветствуем запуск курса «Импакт-медиа и социальные коммуникации» и Лаборатории импакт-контента на факультете креативных индустрий. Наш факультет традиционно глубоко интегрирован в ключевые процессы в сфере креативных индустрий.

Поддержание диалога и поиск новаторских форматов взаимодействия с ведущими игроками рынка, такими как Национальная Медиа Группа, всегда было нашей первостепенной задачей. Надеемся, что такие совместные образовательные инициативы помогут конструктивному развитию рынка и созданию молодого сообщества профессионалов, способных сформировать новый образ будущего».