Четыре шахты в Донецке оставались утром 21 ноября без электроснабжения из-за повреждения питающей линии трансформаторной подстанции «Смолянка–220». Об этом сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР). Под землей заблокировано 59 человек.

«Сегодня в 10:28 (время совпадает с мск. — Ред.) в результате повреждения произошло общешахтное отключение электроэнергии на четырех горнодобывающих предприятиях Донецка: шахтах им. А.Ф. Засядько, им. А.А. Скочинского, им. М. Горького и «Лидиевка», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в 11:20 напряжение было подано на шахты им. А.А. Скочинского и «Лидиевка». На момент отключения электроэнергии на шахте имени М. Горького в горных выработках были застигнуты два человека. В 12:45 после подключения генератора их подняли на поверхность.

В последнем предприятии — шахте имени А.Ф. Засядько — в настоящее время под землей находится 59 человек. В МЧС указали, что подъем работников на поверхность будет осуществляться силами шахты, для контроля привлечены спасатели.

27 сентября горняки шахты им. Засядько остались заблокированы также после того, как предприятие было обесточено в результате боевых действий со стороны украинских войск. Все работники (21 человек) были эвакуированы.

Аналогичный инцидент произошел в этой же шахте 2 сентября. За день до этого заблокированных горняков с обесточенной шахты им. Скочинского также вывели на поверхность. Всего там находились 30 работников. Кроме того, тогда еще две шахты Донецкой угольной энергетической компании оказались обесточены из-за обстрелов. В них находились еще 11 человек.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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