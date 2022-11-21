В Петрозаводске 12 человек пострадали из-за гололеда

Увеличение количества пострадавших в результате гололеда фиксируется в Петрозаводске. За два дня к медикам обратились 12 человек.

По данным министерства здравоохранения Карелии, всего 19 и 20 ноября в трамвпункты обратилось почти 100 человек. 12 горожан получили травмы при падении на льду. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Специалисты напоминают, что при движении по льду следует выбирать обувь с резиновой мягкой подошве на невысоком каблуке. При переходе проезжей части необходимо избегать резкий движений и не бегать. По возможности горожанам рекомендуют избегать лестниц.

Ранее сообщалось, что в Томске в первой декаде ноября зарегистрировали около 380 уличных травм. 22 человека госпитализировали.