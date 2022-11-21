СК возбудил дело после нападения на сотрудника ГИБДД в Грозном
Уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после нападения на сотрудника ГИБДД в Грозном. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Чеченской Республике.
Нападение в центре Грозного произошло ранее в этот день. Сотрудник ГИБДД скончался от полученных ран. Нападавший был ликвидирован.
В СК уточнили, что преступник был 2003 года рождения.
«В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства происшествия и мотивы преступления», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.