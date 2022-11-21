В НАТО заявили о желании добиться приемлемого мирного соглашения для Украины

НАТО хочет добиться приемлемого мирного соглашения для Украины, поэтому видит необходимость в наращивании военных поставок Киеву. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 21 ноября.

«Любой конфликт рано или поздно заканчивается за столом переговоров, но мы хотим мирного решения, которое будет приемлемо для Украины, а это определяется успехами на поле боя. Поэтому НАТО должно продолжать расширять поставки Украине», — сказал он в ходе выступления на заседании парламентской ассамблеи альянса в Мадриде, трансляцию которого вела пресс-служба НАТО.

Генсек альянса добавил, что НАТО должно расширить поставки оружия, включая средства противовоздушной обороны (ПВО) и горючего на Украину на фоне интенсивных ударов со стороны РФ.

Кроме того, он отметил увеличение суммарных военных расходов блока.

«2022 год будет восьмым годом подряд, когда мы увеличиваем расходы на оборону. Дополнительная сумма, которую мы тратим с 2014 года на оборону, к концу года достигнет $350 млрд», — сообщил Столтенберг.

Ранее, 16 ноября, генсек НАТО назвал приоритетом для альянса поставки Киеву систем ПВО. При этом он подчеркнул, что военный блок не является частью конфликта на Украине.

До этого, 14 ноября, Столтенберг заявил, что не стоит недооценивать военные возможности России, и признал: ближайшие месяцы на Украине будут тяжелыми. Он также выразил мнение, что НАТО следует продолжать оказывать помощь Киеву.

15 ноября пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер заявил, что Вашингтон считает приоритетом поддержку энергетической инфраструктуры Украины и обеспечение ее средствами ПВО. Он отметил, что в связи со скорым наступлением зимы будут обсуждаться и другие меры поддержки, в том числе «в плане наземных боевых возможностей и их возможностей в холодную погоду».

В свою очередь, МИД России неоднократно призывал страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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