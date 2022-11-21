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Девять новых троллейбусов доставят в Хабаровск до конца 2022 года

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В Хабаровске в декабре завершается период тестирования уфимского троллейбуса марки «Горожанин». По данным опросов, жители города высоко оценили технику. Эксплуатирующая компания, МУП «ГЭТ», после тестирования троллейбуса в различных условиях, в том числе на подъемах и спусках, также высказала удовлетворение его работой.

Администрация Хабаровска выделила средства на приобретение семи новых машин. Также в городе останется и «Горожанин», который проходил испытание на городских дорогах.

Кроме того, в этом году Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках федерального проекта «Общественный транспорт» одобрило финансирование мероприятий по обновлению общественного транспорта в дальневосточных городах. Хабаровск получил 84,6 млн рублей на покупку трех новых троллейбусов на условиях софинансирования.

Сейчас городские власти заключили два муниципальных контракта на поставку девяти троллейбусов до конца 2022 года. Общая сумма закупки превышает 250 млн рублей. Таким образом, администрация Хабаровска получит 10 новых троллейбусов.

Как пишет Transsibinfo.com, транспортные средства должны поставить до 25 декабря этого года. Сначала они будут эксплуатироваться по маршруту №1. Позже будут определены и другие маршруты.

ИА AmurMedia уточняет, что троллейбусы Уфимского трамвайно-троллейбусного завода модели «Горожанин» обладают возможностью автономного хода до 40 км. В пассажирском помещении есть кондиционер с возможностью контроля регулировки скорости обдува и температуры воздуха. Также есть система контроля пассажиропотока и оплаты проезда, система обнаружения возгорания, оповещения и управления средствами пожаротушения с блоком контроля состояния, камеры наблюдения, медиакомплекс, система информирования пассажиров.

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