Эксперт оценил поиски новых поставщиков СПГ в страны Европы

Европейские компании, которые ищут новых поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), понимают, что оказываются заложниками европейского политического курса на экономическую войну с Россией, рассказал «Известиям» 21 ноября ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

«Очевидно, что проблемы могут дальше только увеличиваться, поэтому нужно быть готовым к полному прекращению поставок газа из России, и поэтому им необходимо закупать СПГ», — отметил эксперт.

Митрахович подчеркнул, что, как показывает практика, не всегда отношения с поставщиками легкие, в том числе с альтернативными России поставщиками. Митрахович привел в пример Германию и Катар, между которыми наблюдаются «довольно заметные трения». При этом ФРГ хочет закупать у Катара газ, но пока выходит не очень успешно, добавил он.

«Насчет выгодных условий, придется (покупателям. — Ред.) идти навстречу продавцам в плане долгосрочных контрактов и еще чего-то. Скорее всего, это будет необходимо по крайней мере на ближайшие несколько лет. Потом, в 2025 году, будут новые объемы СПГ, и, наверное, баланс качнется в пользу покупателей, но до 2025 года нужно еще дожить», — заключил эксперт.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские компании начали вести переговоры с производителями СПГ о покупке топлива на последующие годы. Уточнялось, что газовые хранилища в Европейском союзе (ЕС) заполнены примерно на 95%. При этом, по прогнозам аналитиков, хотя этой зимой континенту удастся избежать энергетической катастрофы, обеспечить поставки энергоресурса на следующую зиму для государств ЕС станет труднее.

Издание написало, что переговоры с потенциальными поставщиками осложняются тем, что некоторые компании не хотят подписывать долгосрочные контракты.

3 ноября Международное энергетическое агентство опубликовало отчет, согласно которому Европа может столкнуться с нехваткой газа к началу отопительного сезона в 2023–2024 годах.

The Financial Times 18 октября сообщила, что министр энергетики Катара и глава государственной газовой компании QatarEnergy Саад аль-Кааби спрогнозировал в Европе усугубление энергокризиса из-за истощения существующих запасов газа в 2023 году.

Западные государства решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ нанес удар по экономикам этих государств.

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