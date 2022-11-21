Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Мир
В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Происшествия
В Донецке 59 горняков заблокированы под землей после ударов ВСУ
Мир
Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Общество
В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Мир
Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии
Мир
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot

Приморье ждут 30-градусные морозы

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморском крае 1 декабря ожидаются морозы в –30 градусов. Об этом рассказал глава Пригидромета Борис Кубай.

По его словам, которые приводит Vostokmedia, над регионом постепенно оседает высотная фронтальная зона, которая идет с севера на юг. Это означает, что на всей территории края будут неустойчивая погода и обильные осадки.

После 28 ноября снег придет на юг региона. До этого осадки будут проявляться преимущественно в виде дождя. Похолодание наступит во Владивостоке 27 ноября. Самым холодным днем станет 1 декабря. В столице региона температура будет опускаться до –15 градусов, а в крае — до –30 градусов.

Впрочем, холодный период продлится недолго, пишет ИА PrimaMedia. Из-за того, что заток порций холода прекратится, температура снова повысится, а к концу первой пятидневки декабря на юге она приблизится к отметке в 0 градусов, а на севере — к –5 градусам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в Челябинской, Курганской, Омской и Новосибирской областях. Кроме того, холодно будет на юге Красноярского края, Хакасии и в других регионах Западной Сибири и Урала. Температурный фон в этих регионах будет на 14–16 градусов ниже нормы. В некоторых из них могут быть морозы до –37 градусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022