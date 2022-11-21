Приморье ждут 30-градусные морозы

В Приморском крае 1 декабря ожидаются морозы в –30 градусов. Об этом рассказал глава Пригидромета Борис Кубай.

По его словам, которые приводит Vostokmedia, над регионом постепенно оседает высотная фронтальная зона, которая идет с севера на юг. Это означает, что на всей территории края будут неустойчивая погода и обильные осадки.

После 28 ноября снег придет на юг региона. До этого осадки будут проявляться преимущественно в виде дождя. Похолодание наступит во Владивостоке 27 ноября. Самым холодным днем станет 1 декабря. В столице региона температура будет опускаться до –15 градусов, а в крае — до –30 градусов.

Впрочем, холодный период продлится недолго, пишет ИА PrimaMedia. Из-за того, что заток порций холода прекратится, температура снова повысится, а к концу первой пятидневки декабря на юге она приблизится к отметке в 0 градусов, а на севере — к –5 градусам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в Челябинской, Курганской, Омской и Новосибирской областях. Кроме того, холодно будет на юге Красноярского края, Хакасии и в других регионах Западной Сибири и Урала. Температурный фон в этих регионах будет на 14–16 градусов ниже нормы. В некоторых из них могут быть морозы до –37 градусов.