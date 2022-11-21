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Объем резерва на случай ЧС в Хабаровском крае оценили в 1 млрд рублей

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В Хабаровском крае подготовили резерв на случай ЧС. Каждый год его пополняют для того, чтобы была возможность при необходимости быстро задействовать технику или использовать строительные материалы. Обычно резерв используют во время наводнений, при тушении крупных пожаров и ликвидации других опасных ситуаций.

В этом году, как пишет ИА AmurMedia, краевые власти увеличили резерв еще на 50 млн рублей. Объем всех материальных ресурсов, входящих в него, включая запасы муниципалитетов, превышает 1 млрд рублей. В номенклатуру входит более 500 наименований — от гвоздей до тяжелой автотехники.

В 2021 году во время летних паводков в Верхнебуреинский район из резерва перебрасывали мотопомпы для откачки воды, тепловые пушки для просушки подтопленных домов. Такой же груз получил Николаевский район. Также из резерва выделяли материалы для ремонта крыш домов, пострадавших от мощного урагана. Так, со склада в Хабаровске в Ванино и Советскую Гавань доставили несколько крупных партий шифера и других стройматериалов для ликвидации последствий циклона.

Агентство пишет, что Хабаровский край со своим резервным фондом более пяти лет сохраняет лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе и России, уступая только Москве. В этом году в резерв закупили две автоцистерны, две электрогенераторные установки, медицинское оборудование, экскаватор. До конца года должны поставить два катера и грузовой автомобиль с краном-манипулятором.

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