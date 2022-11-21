Реклама
Прямой эфир
Армия
Под Херсоном уничтожены пытавшиеся перебраться на левый берег Днепра диверсанты
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Мир
В Киеве и Одессе начались экстренные отключения электроэнергии
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Происшествия
В Донецке 59 горняков заблокированы под землей после ударов ВСУ
Мир
Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Общество
В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Мир
Санду спрогнозировала углубление кризиса в Молдавии
Мир
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot

Свыше 7 млрд рублей направят на строительство Северного обхода Пскова

0
Фото: transport.pskov.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по закупкам Псковской области начал поиск подрядчика, который завершит строительство Северного обхода города Пскова. Начальная стоимость контракта составляет 7,34 млрд рублей.

Речь идет о втором пусковом комплексе обхода. Трасса соединит дорогу Псков – Гдов — Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье с дорогой А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Работы необходимо выполнить до ноября 2026 года. Строительство будет финансироваться за счет средств, поступивших в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

Подрядчик будет определен до 8 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что строительство второго этапа новой объездной дороги Симферополя обойдется в 15,1 млрд рублей. Единственным подрядчиком по государственному контракту определили АО «ВАД».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022