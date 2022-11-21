Свыше 7 млрд рублей направят на строительство Северного обхода Пскова
Комитет по закупкам Псковской области начал поиск подрядчика, который завершит строительство Северного обхода города Пскова. Начальная стоимость контракта составляет 7,34 млрд рублей.
Речь идет о втором пусковом комплексе обхода. Трасса соединит дорогу Псков – Гдов — Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье с дорогой А-212 Псков – Изборск до границы с Эстонией. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».
Работы необходимо выполнить до ноября 2026 года. Строительство будет финансироваться за счет средств, поступивших в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета.
Подрядчик будет определен до 8 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что строительство второго этапа новой объездной дороги Симферополя обойдется в 15,1 млрд рублей. Единственным подрядчиком по государственному контракту определили АО «ВАД».