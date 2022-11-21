Обвиняемый в убийстве девушки в Москве заявил суду о своей любви к жертве

Обвиняемый в убийстве 29-летней Юлии Ткачевой в Москве заявил, что сильно любил свою жертву. Об этом он сказал 21 ноября в ходе судебного заседания в Зюзинском районном суде об избрании меры пресечения.

«Я очень сильно любил», — сказал Шохрухбек Каримов, отвечая суду на вопрос о причинах убийства женщины.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, арестовав обвиняемого на два месяца.

При предъявлении обвинения арестованный сказал, что ножом, изъятым у него следователями, он убил свою знакомую, которая не отвечала ему взаимностью.

25-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Обвиняемый признал свою вину и заявил в судебном заседании, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 18 ноября на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Момент убийства попал на видео.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что убитая перед случившимся обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследуют, однако личность преследователя раскрывать она не хотела.

Каримов был задержан полицией в Тамбовской области позднее в тот же день. В ходе допроса он полностью признал свою вину и рассказал, как совершил преступление. Свой поступок он объяснил тем, что девушка ему якобы изменила.