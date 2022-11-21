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Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»

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Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что упавшая на территории Польши ракета была украинской, а ситуация в целом похожа на «договорняк». Об этом он заявил в понедельник, 21 ноября, во время встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

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«Чего же эта бешеная ракета, пущенная украинскими военными (а стреляли на восток — ракеты российские сбивали в направлении востока), что ж она так развернулась и прошла в обратную сторону? Пусть профессионалы ответят на этот вопрос. Так же не бывает. Таких случайностей не бывает», — сказал Лукашенко, слова которого приводятся на его официальном сайте.

При этом лидер Белоруссии заявил, что в этот момент, когда украинцы осуществляли пуск ракеты С-300, российских ракет в воздухе вовсе не было.

«Почему именно во время саммита «Двадцатки» вдруг атаковали натовское государство, как это было изначально представлено. Знаете, я боюсь делать выводы, но похоже на такой договорняк, что дальше некуда», — сказал белорусский президент.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Украина и Польша хотят спровоцировать Москву и Минск, им нужна эскалация.

«Сейчас против нас идет ожесточенная война. Этот пример показывает: обожглись и быстренько пытаются… закрыть эту тему. Уже на Западе она почти не обсуждается. Поляки и украинцы сожалеют, что это не российская ракета: им надо нас спровоцировать, им нужна эскалация», — подчеркнул он.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Украина настаивала, что ракета, упавшая в Польше, была российской. Киев попросил разрешения на участие в расследовании обстоятельств инцидента, но не был к нему допущен польской стороной. В Варшаве, которая изначально обвинила в происшествии РФ и вызвала российского посла, назвали произошедшее с украинской ракетой несчастным случаем.

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