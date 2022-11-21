Два ребенка пострадали при столкновении легковушек в Кургане
В Кургане в результате столкновения легковых автомобилей пострадали двое детей и взрослый. Об этом сообщает городской отдел Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 20 ноября на улице Коли Мяготина. При повороте налево рядом с Домом бытовых услуг водитель Mazda MPV не уступил дорогу встречному Renault Megane, машины столкнулись.
В результате пострадали дети водителя Mazda — мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения. Несовершеннолетних госпитализировали в отделение травматологии областной детской больницы, пишет ИА «Ура.ру». Также травмы получила 39-летняя пассажирка Renault.
По данным правоохранительных органов, отец детей отказался проходить медицинское освидетельствование на алкоголь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
19 ноября на трассе в Астраханской области 20-летний водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada. Оба водителя погибли на месте.