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Врач объяснила отсутствие температуры при ОРВИ

Врач Романенко объяснила отсутствие температуры при ОРВИ особой иммунной реакцией
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Фото: ТАСС/Александр Алпаткин
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Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала, почему некоторые люди переносят ОРВИ без температуры.

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В беседе с радио Sputnik в понедельник, 21 ноября, специалист объяснила, что повышение температуры является проявлением инфекционного, воспалительного процесса.

«Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе», — отметила врач.

По ее словам, на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, куда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. В этой связи повышение температуры отсутствует, пишет RT.

Терапевт предупредила, что избыточная реакция иммунной системы на инфекцию может быть опасной. Она посоветовала сбивать температуру, если она поднимается выше 38 градусов, в остальных случаях лучше не мешать организму бороться с инфекцией.

18 ноября Роспотребнадзор заявил об активизации COVID-19, гриппа и ОРВИ в России. В связи с этим россиян призвали помнить о важности вакцинации, отмечает телеканал «360».

13 октября врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила об опасности парацетамола. По словам специалиста, парацетамол является самым распространенным гепатотоксином. Она отметила, что врачи очень часто встречаются с токсическим гепатитом, который развился у пациента на фоне злоупотребления парацетамолом. При токсическом поражении разрушаются клетки печени, происходит резкий выброс ферментов печени в кровь, из-за чего человек может резко пожелтеть, пишет НСН.

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