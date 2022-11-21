Врач объяснила отсутствие температуры при ОРВИ
Терапевт, семейный врач Татьяна Романенко рассказала, почему некоторые люди переносят ОРВИ без температуры.
В беседе с радио Sputnik в понедельник, 21 ноября, специалист объяснила, что повышение температуры является проявлением инфекционного, воспалительного процесса.
«Есть люди, которые болеют без температуры. Просто их иммунная система включается на начальном этапе», — отметила врач.
По ее словам, на слизистую попадают вирусные или бактериальные частички, куда устремляются лейкоциты, макрофаги, которые должны справиться с инфекцией. В этой связи повышение температуры отсутствует, пишет RT.
Терапевт предупредила, что избыточная реакция иммунной системы на инфекцию может быть опасной. Она посоветовала сбивать температуру, если она поднимается выше 38 градусов, в остальных случаях лучше не мешать организму бороться с инфекцией.
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