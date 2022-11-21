В Кремле не подтвердили данные о договоренности РФ и Ирана по производству БПЛА

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 ноября не подтвердил информацию газеты The Washington Post о том, что Москва и Тегеран якобы договорились о производстве беспилотников в РФ.

«Нет, никак (не могу прокомментировать. — Ред). Я не знаю, откуда взяли эту информацию в The Washington Post. Нужно к ним обращаться», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что Россия якобы заключила соглашение с Ираном о производстве беспилотных летательных аппаратов на своей территории, газета The Washington Post написала ранее, 19 ноября. По данным издания, детали сделки были согласованы на встрече в Тегеране в начале ноября.

17 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что обвинения, выдвинутые странами Запада, в поставках иранских беспилотников России носят безосновательный характер. Подобными заявлениями западные государства пытаются оправдать собственные незаконные поставки оружия киевскому режиму, добавил он.

До этого, 16 октября, The Washington Post сообщала, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, в свою очередь, что Тегеран поставлял беспилотники в Россию за несколько месяцев до начала спецоперации по защите Донбасса. Он добавил, что информация о поставках в РФ иранских баллистических ракет не является правдой.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал 27 октября фейками сообщения о применяющихся Россией на Украине иранских беспилотниках. Кроме того, Небензя заявил, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы ООН.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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