Киеву откажут в участии в расследовании падения ракеты в Польше

Прокуратура Польши не согласится на участие украинской стороны в расследовании инцидента с падением ракеты на востоке страны. Об этом 21 ноября сообщила газета RP.

«Нет такой юридической возможности», — рассказал источник издания.

По его словам, это противоречило бы процедурам, предусмотренным законом. Кроме того, участие Украины противоречило бы интересам следствия, рассматривающего в том числе падение ракеты украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Как отмечает газета, польские политики ведут себя «неоднозначно», заявляя об участии в расследовании США и о том, что Киев может поучаствовать в рамках запроса о правовой помощи. Газета отметила, что США только предоставляют секретные данные разведки AWACS.

15 ноября польские СМИ распространили информацию о попадании одной ракеты в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. Погибли два человека.

Минобороны РФ назвало провокацией домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты, указав, что ВС страны не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы. Также в ведомстве сообщили, что снимки обломков ракеты, обнаруженной в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

16 ноября президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО.

Украина настаивала, что ракета, упавшая в Польше, была российской. Киев попросил разрешения на участие в расследовании обстоятельств инцидента, но не был к нему допущен польской стороной. В Варшаве назвали произошедшее несчастным случаем.

Как заметил военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя кадры с места происшествия, обломки ракет слишком малогабаритные по сравнению с российскими крылатыми снарядами, элементы которых более существенные и значимые. Он также допустил, что на территории Польши могли упасть украинские С-300 с истекшим сроком годности.