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Более 100 тыс. абонентов в Донецке остались без света из-за обстрелов ВСУ

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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Свыше 105 тыс. абонентов в шести районах Донецка остались без электричества 21 ноября в результате обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики (ДНР) в Telegram-канале.

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«В результате очередного обстрела в Донецке обесточен ряд подстанций, без напряжения 758 трансформаторных подстанций, 67 котельных, 105 800 бытовых абонентов», — говорится в сообщении.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подразделения украинской армии утром в понедельник семь раз обстреливали Донецк. Под огнем оказались Петровский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы.

Ранее в этот же день при обстреле Вооруженными формированиями Украины (ВСУ) Петровского района Донецка погибла женщина.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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