Треть месячной нормы осадков выпала в Казани

С 18 по 19 ноября в Казани выпала треть месячной нормы осадков. Из города вывезли 17 тыс. т снега.

В общей сложности выпало 14 мм осадков, что составляет 31% месячной нормы. По словам заместителя руководителя исполкома Игоря Куляжева, в городе имеется достаточное количество техники и водителей для уборки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На дороги высыпали свыше 3,5 тыс. т противогололедных материалов. Рабочие неоднократно проводили обработку дорог.

Ранее сообщалось, что морозы прогнозируют на этой неделе на территории Коми. Температура воздуха опустится до –20 градусов и ниже. В центральных районах вероятно похолодание до –35 градусов.