Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Мир
Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком»
Общество
«Аэроэкспресс» отменил 26 ноября поезда в Шереметьево и обратно
Происшествия
Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Общество
В Кремле заявили о намерении найти и наказать участников расстрела военнопленных
Мир
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Мир
Порядка 44 человек погибли при землетрясении в Индонезии
Общество
В Госдуме поддержали законопроект о выходном 31 декабря
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Общество
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Мир
Польша разместит на границе с Украиной батареи ПВО Patriot
Сюжет:

Юрист назвала наказание для виновных в расстреле военнопленных в Макеевке

Юрист Ярмуш: военный трибунал, который грозит виновным в расстреле военнопленных в Макеевке, подразумевает пожизненный срок
0
Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Юрист Мария Ярмуш в понедельник, 21 ноября, рассказала «Известиям», какое наказание грозит виновным в расстреле военнопленных РФ военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Накануне газета The New York Times подтвердила, что видеозапись с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками является подлинной. Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар отметила, что, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда, украинских боевиков можно привлечь к ответственности по нескольким статьям.

Как подчеркнула эксперт, СМИ не может признать вину украинских военных, потому что не обладает компетенцией для этого.

«Вину может признать только судебный орган, в данном случае военный трибунал. Что подтверждает статья? Она подтверждает подлинность видеозаписи, которая была выложена в Сеть. Россия не сомневалась, что это реальная запись, именно поэтому возбудила уголовное дело. <...> Но за эти военные преступления виновные должны предстать перед трибуналом. Я думаю, что следствие в России будет изучать данные и установит всех причастных лиц — кто отдавал приказы и кто их исполнял. Для России не составит труда установить эти лица», — объяснила Ярмуш.

При этом она уточнила, что согласно международному праву, военный трибунал подразумевает пожизненное лишение свободы.

Юрист также отметила, что в случае установления факта, что приказ о расстреле военнопленных был отдан президентом Украины Владимиром Зеленским, глава государства будет привлечен к военному трибуналу.

«Это военное преступление в любом случае. Это запрещает гуманитарное право и все конвенции. Отношение к военнопленным должно быть гуманным — они должны получать и питание, и медицинскую помощь, и проживание», — заключила она.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти изучат видеозапись. Она также допустила проведение международного расследования инцидента.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022