Юрист назвала наказание для виновных в расстреле военнопленных в Макеевке

Юрист Мария Ярмуш в понедельник, 21 ноября, рассказала «Известиям», какое наказание грозит виновным в расстреле военнопленных РФ военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент произошел в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Накануне газета The New York Times подтвердила, что видеозапись с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками является подлинной. Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар отметила, что, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда, украинских боевиков можно привлечь к ответственности по нескольким статьям.

Как подчеркнула эксперт, СМИ не может признать вину украинских военных, потому что не обладает компетенцией для этого.

«Вину может признать только судебный орган, в данном случае военный трибунал. Что подтверждает статья? Она подтверждает подлинность видеозаписи, которая была выложена в Сеть. Россия не сомневалась, что это реальная запись, именно поэтому возбудила уголовное дело. <...> Но за эти военные преступления виновные должны предстать перед трибуналом. Я думаю, что следствие в России будет изучать данные и установит всех причастных лиц — кто отдавал приказы и кто их исполнял. Для России не составит труда установить эти лица», — объяснила Ярмуш.

При этом она уточнила, что согласно международному праву, военный трибунал подразумевает пожизненное лишение свободы.

Юрист также отметила, что в случае установления факта, что приказ о расстреле военнопленных был отдан президентом Украины Владимиром Зеленским, глава государства будет привлечен к военному трибуналу.

«Это военное преступление в любом случае. Это запрещает гуманитарное право и все конвенции. Отношение к военнопленным должно быть гуманным — они должны получать и питание, и медицинскую помощь, и проживание», — заключила она.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

20 ноября вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинские власти изучат видеозапись. Она также допустила проведение международного расследования инцидента.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса.

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