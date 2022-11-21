В Сочи мужчина ударом ноги сломал нос супруге в магазине

Супружеская пара поссорилась во время визита в один из строительных магазинов Адлера, в итоге мужчина сломал женщине нос ударом ноги. Об этом 21 ноября сообщили местные паблики.

Инцидент произошел 20 ноября. По предварительным данным, пара пришла купить строительные инструменты, конфликт начался на входе в магазин из-за сообщения, которое муж получил на телефон.

Конфликт попал на видео. Как следует из опубликованных кадров, персонал пытался утихомирить мужчину и женщину, разводил их в разные стороны, однако мужчина ударил супругу ногой в лицо. По имеющейся информации, у женщины диагностирован перелом носа.

Спустя некоторое время пара покинула магазин вдвоем. Пострадавшая не стала обращаться в полицию.

16 ноября женщина спровоцировала массовую драку в одной из саун на востоке Москвы. В сауну она приехала со своим спутником. Через некоторое время она поссорилась с другим посетителем заведения. В итоге в конфликт ввязались четверо мужчин, разнимать которых пришлось сотрудникам заведения.