В Индонезии в результате землетрясения погибли 20 человек и еще 300 пострадали

По меньшей мере 20 человек погибли и несколько сотен пострадали в результате произошедшего в понедельник землетрясения магнитудой 5,6 в индонезийском Чианджуре на острове Ява. Об этом сообщает 21 ноября новостной телеканал MetroTV.

«20 погибших и около 300 раненых», — передает телеканал, ссылаясь на информацию чиновника из города Чианджура Германа Сухермана.

Он не исключил, что число погибших и пострадавших может увеличиться.

Также в результате землетрясения повреждения получили семь жилых домов, несколько административных зданий, а также школы и больницы.

1 октября на севере индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,8, унесшее жизнь местного жителя, еще девять человек пострадали. Эпицентр стихии находился в 37 км к северу от города Сиболга в Западной Суматре, где проживает почти 80 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.