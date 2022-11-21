Подозреваемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы арестовали

Подозреваемый в убийстве 29-летней женщины в Москве Шохрухбек Каримов арестован до 18 января 2023 года. Об этом 21 ноября заявила старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

«Зюзинским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток, до 18 января 2023 года», — сообщила она.

По ее словам, сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

25-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как добавили в столичной прокуратуре, Каримов признал свою вину и заявил в судебном заседании, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Утром 18 ноября на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Момент убийства попал на видео.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что убитая перед случившимся обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследуют, однако личность преследователя раскрывать она не хотела.

Каримов был задержан полицией в Тамбовской области позднее в тот же день. В ходе допроса он полностью признал свою вину и рассказал, как совершил преступление. Свой поступок он объяснил тем, что девушка ему изменила.