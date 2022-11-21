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Суд взыскал с Микаила Шишханова и экс-главы Бинбанка Лукина 71,2 млрд рублей

Суд взыскал по иску ЦБ с Микаила Шишханова и экс-главы Бинбанка Лукина 71,2 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал с основного владельца Бинбанка Микаила Шишханова и бывшего председателя правления организации Александра Лукина около 71,2 млрд рублей. Об этом 21 ноября из зала суда сообщил корреспондент «Известий».

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Средства взысканы солидарно с обоих ответчиков в пользу банка «Открытие», в структуры которого сейчас входит Бинбанк.

Эта сумма — убытки, причиненные санацией кредитно-финансовой организации.

Исковые требования к другим соответчикам — членам правления Петру Морсину, Константину Калагину, отвечавшим за кредитование малого и крупного бизнеса, и члену совета директоров Кириллу Любенцову — суд отклонил.

Арбитражный суд Москвы в 2020 году начал рассматривать исковое заявление конкурсного управляющего подконтрольной экс-владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову компании «Диджитал Инвест» Максима Лапкина о привлечении Шишханова к ответственности по долгам фирмы, которые составляют около 82 млрд рублей.

В октябре того же года суд арестовал активы санатора Рост Банка Микаила Шишханова и его соответчиков по делу банка «Траст» о взыскании более 306,5 млрд рублей.

Санация в Бинбанке началась после того, как собственники кредитной организации обратились с соответствующей просьбой к Банку России. Шишханов в сентябре 2017-го заявлял, что на его оздоровление понадобится около 100–150 млрд рублей. В то же время зампред ЦБ Василий Поздышев оценивал потребность Бинбанка в доформировании резервов в 250–350 млрд рублей.

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