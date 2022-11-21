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Доктор Мясников рассказал о вреде курения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о проблемах борьбы с курением и о том, почему курильщикам так сложно избавиться от вредной привычки. По словам эксперта, самостоятельно покончить с вредной привычкой могут всего 3–5% курильщиков, а 95% вообще не в состоянии бросить курение без посторонней помощи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как рассказал Мясников, для российских курильщиков наиболее действенным стимулом для отказа от вредной привычки становятся намечающиеся проблемы со здоровьем. Содержащиеся в сигаретном дыме продукты горения, в том числе канцерогены, повышают риск развития разного рода заболеваний, включая болезни сердечно-сосудистой системы, респираторные заболевания, а также различные виды рака, поэтому здоровье у курильщиков начинает сдавать раньше, чем у их некурящих сверстников.

По мнению Мясникова, те, кто не чувствует в себе силы сразу бросить курить, могут пойти по пути постепенного снижения вреда: временно не отказываясь от никотина, который, оставаясь сильнодействующим веществом, не является самым вредным, что есть в процессе курения, они могут отказаться от сигарет, отравляющих организм продуктами горения, и использовать, например, средства никотин-заместительной терапии. Кроме того, можно использовать никотиносодержащие продукты, исключающие процесс горения, а значит, и процесс выделения дыма, в том числе, электронные системы доставки никотина и электронные системы нагревания табака.

Одновременно, по утверждению Мясникова, курильщикам стоит предпринять шаги по общему изменению образа жизни и приобретению более здоровых привычек, а также отказаться от идеи «смешанного» курения. «Нет смысла в том, чтобы курить сигареты и электронные системы доставки никотина одновременно, это только увеличит вред», - утверждает Александр Мясников.

При этом, по словам эксперта, некурящим не следует рассматривать электронные системы как безобидное развлечение.

Врач уверен: оборот электронных сигарет необходимо соответствующим образом регулировать, в первую очередь, исключив доступ к ним несовершеннолетних.

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