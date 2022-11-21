В Крыму назвали украинским военным способ попасть на полуостров

Единственный способ для украинских военных попасть в Крым — только в качестве военнопленных. Об этом 21 ноября заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров», однако сроки начала этой кампании не уточнил.

«Начать наступление, конечно, можно, особенно это хорошо у киевской власти получается в мечтах, но на практике это обернется для украинских войск катастрофой. <...> У украинских военных есть единственный способ попасть в Крым — только в качестве военнопленных», — сказал «РИА Новости» Гемпель.

Он предупредил, что ответ российской стороны в случае наступления Вооруженных сил Украины на Крым будет сокрушительным.

Политолог Юрий Светов в разговоре с «Известиями» уточнил, что заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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