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Комитет ГД поддержал законопроект о миллионных штрафах за ЛГБТ-пропаганду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник, 21 ноября, рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект, предлагающий установить до 5 миллионов рублей штраф за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии.

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Статья 6.21 КоАП дается в новой редакции. Согласно ней предлагается распространить ответственность за пропаганду нетрадиционной сексуальной ориентации не только среди несовершеннолетних, но и среди взрослых. Штраф за это при распространении пропаганды через СМИ или интернет составит до 400 тысяч для граждан и до 5 миллионов рублей для юрлиц, сообщают «РИА Новости».

При этом иностранцев могут оштрафовать на сумму до 400 тысяч рублей, арестовать на срок до 15 суток или депортировать из страны.

Кроме того, предлагаются две новые статьи КоАП. Первая устанавливает ответственность за пропаганду педофилии в виде административного штрафа до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для юрлиц. Иностранного гражданина по этой статье могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч рублей с административным выдворением из РФ.

Кроме того, по отдельным составам предусмотрена приостановка деятельности юридических лиц на 90 суток.

11 ноября сообщалось, что депутаты Госдумы Нина Останина и Николай Бурляев подготовили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ, в соответствии с которыми за повторное нарушение норм закона может грозить уголовная ответственность.

Глава комитета нижней палаты по информационной политике Александр Хинштейн сообщил «Известиям», что законопроекты о запрете ЛГБТ-пропаганды и о наказании за их невыполнение Госдума может принять в окончательном чтении до конца года. Пока документ прошел первое чтение в Госдуме.

В I чтении Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений (ЛГБТ) в РФ, в том числе в СМИ, книгах, рекламе, кино и интернете, 27 октября. Авторами законопроекта выступили почти 400 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Сейчас в РФ действует закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Он был принят в России в 2013 году.

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