Опубликованы кадры изнутри сгоревшего цветочного склада в Москве
«Известия» публикуют 21 ноября кадры изнутри сгоревшей цветочной базы в центре Москвы.
Кроме того, Следственный комитет России также опубликовал видео с места происшествия.
Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе.
По данным «Известий», по ночам в оранжерее цветочного склада в Москве, где произошел пожар, устраивали вечеринки с генераторами дыма.