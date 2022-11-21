Опубликованы кадры изнутри сгоревшего цветочного склада в Москве

«Известия» публикуют 21 ноября кадры изнутри сгоревшей цветочной базы в центре Москвы.

Кроме того, Следственный комитет России также опубликовал видео с места происшествия.

Пожар разгорелся днем 20 ноября в двухэтажном кирпичном цветочном складе на Комсомольской площади. Потушить пламя удалось только спустя девять часов. Из-под завалов спасатели извлекли тела семерых погибших.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Специалисты МЧС во время последней совместной проверки с представителями прокуратуры в 2019 году выявили более 20 нарушений пожарной безопасности на цветочном складе.

По данным «Известий», по ночам в оранжерее цветочного склада в Москве, где произошел пожар, устраивали вечеринки с генераторами дыма.