Заммэра Москвы Сергунина рассказала о популярности платформы «Электронный дом»

С начала года у платформы «Электронный дом» появилось 400 тыс. новых пользователей, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Электронный дом» помогает с повседневными вопросами, связанными с многоквартирными домами. Сегодня платформой пользуются уже более 700 тыс. человек. Там можно отправить заявку в управляющую компанию, узнать мнение соседей, организовать и провести дистанционное общее собрание», — отметила вице-мэр.

В 2021 году на платформе прошло 92 собрания собственников; до конца этого года их количество (с учетом запланированных) должно превысить 700. Благодаря «Электронному дому» владельцам квартир проще собирать кворум и принимать важные для них решения.

При этом, по словам Сергуниной, функционал платформы постепенно расширяется. Так, в нескольких десятках домов в пилотном режиме запустили домофонную систему, которая позволяет принимать звонки со смартфона, удаленно открывать дверь в подъезд и создавать временные пин-коды для входа. При этом никакое дополнительное оборудование жителям подключенных домов устанавливать не требуется, новые возможности доступны в мобильном приложении «Электронный дом Москва».

Платформа «Электронный дом» была запущена в 2020 году. Реализацией проекта занимаются столичное государственное учреждение «Новые технологии управления» и департамент информационных технологий Москвы.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.