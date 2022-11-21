СК потребовал арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы

Следователи требуют арестовать обвиняемого в убийстве 29-летней девушки на Севастопольском проспекте на юго-западе столицы. Об этом 21 ноября сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Москве.

«Следствие ходатайствует перед Зюзинским районным судом города Москвы об избрании в отношении 25-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Утром 18 ноября на Севастопольском проспекте было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран. Момент убийства попал на видео.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что убитая перед случившимся обращалась в полицию с жалобой на то, что ее преследуют, однако его личность раскрывать она не хотела.

18 ноября в Тамбовской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве девушки — им оказался 25-летний Шохрухбек Каримов. В ходе допроса он полностью признал свою вину и рассказал, как совершил преступление.

Свой поступок он объяснил тем, что девушка ему изменила.