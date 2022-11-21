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Женщина погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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При обстреле Вооруженными формированиями Украины (ВСУ) Петровского района Донецка погибла женщина. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«ВФУ обстреляли Петровский район Донецка, погибла женщина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В штабе призвали жителей города не выходить из дома без необходимости.

Накануне сообщалось о двух пострадавших в результате обстрела ВФУ Павловки в ДНР.

18 ноября мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что по меньшей мере шесть человек ранены в одном из домов Киевского района Донецка при обстреле со стороны украинских войск. Он добавил, что бригады скорой помощи развозят пострадавших по больницам города.

До этого, 17 ноября, в стало известно, что при ударе со стороны ВСУ по Куйбышевскому району Донецка погиб мужчина.

1 ноября в Кировском районе Донецка на мине «Лепесток» подорвался несовершеннолетний мирный житель. Подросток 2008 года рождения наткнулся на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 на улице Делегатской. Власти ДНР призвали граждан быть внимательными и осторожными.

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов 17 ноября заявил, что Запад закрывает глаза на применение Вооруженными силами Украины противопехотных мин и мин-ловушек против мирных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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