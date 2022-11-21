РЕН ТВ объявил дату телепремьеры мистического триллера «Лапси»

Очередная эфирная премьера телеканала РЕН ТВ адресована поклонникам тайн, загадок и мистики. 16-серийный проект Артема Аксененко «Лапси» представлял Россию в 2018 году в фестивале Series Mania в Лилле и Мельбурне в программе International Panorama, а также победил в Series Battle на фестивале «Пилот».

«Лапси» обладает захватывающим сюжетом, развивающимся по всем законам жанра: непонятная эпидемия в карельской деревне и пара талантливых эпидемиологов — вирусологов, отправляющихся в опасную экспедицию. В поисках источника вируса молодые ученые обнаруживают у себя симптомы смертельно опасной болезни. И, казалось бы, их сможет исцелить таинственный остров Сариола, на котором проходят все болезни, а жители обретают вечную молодость и бессмертие. Однако трудности только начинаются.

«Лапси» — сложносочиненный проект: это одновременно мистика и психологическая драма с сильной любовной линией. Главным героям — Вере и Николаю предстоит разгадать тайну острова и его жителей и преодолеть множество препятствий, в том числе в познании самих себя и на пути к возвращению большой любви.

В ролях: Даниил Воробьев, Мария Машкова, Наталия Вдовина, Денис Парамонов, Диана Пожарская, Иван Верховых, Семён Лопатин, Антон Кузнецов, Владимир Чуприков, Михаил Химичев и др.

Смотрите премьеру сериала 27 ноября в 9:00 на телеканале РЕН ТВ. Супермарафон — все 16 серий в один день.