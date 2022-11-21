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В США вручили премии American Music Awards

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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В США прошла церемония American Music Awards, главную награду в номинации «Артист года» получила певица Тэйлор Свифт. Об этом сообщает телеканал CNN по итогам церемонии, состоявшейся в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе.

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Другими претендентами на награду в главной номинации были Гарри Стайлс, Адель, Обри Дрейк Грэм (Drake), The Weeknd, Бейонсе, а также Bad Bunny.

Кроме того, альбом Свифт Red (Taylor's Version) был признан лучшим альбомом года в категориях «поп» и «кантри». А ее клип All Too Well: The Short Film получил награду за лучшее музыкальное видео.

В числе других победителей премии стали: BTS («Лучшая поп-группа»), Морган Уоллен («Лучший кантри-певец»), Ники Минаж и Кендрик Ламар («Лучшие исполнители хип-хопа»).

Лучшим рок-исполнителем года стала группа Machine Gun Kelly, а коллаборацией года была признана песня Cold Heart (PNAU Remix) Элтона Джона и Дуа Липы.

В октябре стало известно, что Тэйлор Свифт завела свою личную страницу в российской социальной сети «ВКонтакте». Певица призвала следить за ее страницей и слушать ее новую музыку.

Тэйлор Свифт — самая успешная исполнительница в истории США по сертифицированным продажам песен, исполнитель десятилетия по версии American Music Awards. Кроме того, по версии издания Billboard, американская певица считается женщиной десятилетия.

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