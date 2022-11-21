Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
Армия
В ЛНР заявили от отказе ВСУ наступать в районах Соледара и Артемовска
Общество
«Аэроэкспресс» отменил 26 ноября поезда в Шереметьево и обратно
Общество
СК потребовал арестовать обвиняемого в убийстве женщины на юго-западе Москвы
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Происшествия
При пожаре на цветочном складе в Москве пострадало помещение МВД
Мир
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Экономика
Тверской стал самым дорогим районом Москвы
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
Общество
В ЛНР сообщили о назревающем бунте среди офицеров ВСУ на направлении Кременной
Мир
США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд
Мир
Актриса из сериала «Сверхъестественное» умерла в возрасте 47 лет
Сюжет:

NYT заявила о подтверждении подлинности кадров расстрела российских пленных под Макеевкой

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская газета The New York Times 20 ноября подтвердила подлинность кадров расстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военнопленных в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Издание проанализировало кадры записи и спутниковые снимки, распространенные в Сети, и заявило, что они свидетельствуют о военном преступлении, совершенном в отношении по меньшей мере 11 граждан РФ.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар рассказал газете, что лужи крови вокруг тел пленных свидетельствуют об отсутствии попыток помочь и поднять солдат. Кроме того, он указал, что военнослужащие РФ лежали на земле без оружия, их руки были вытянуты или находились за головой. По его словам, они считаются выведенными из строя или некомбатантами.

Как заявил эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич, прокурор Международного уголовного суда, вероятно, изучает этот эпизод, учитывая, какое внимание он привлек. Она добавила, что для расследования нужно будет посетить место расстрела для установления, кто где находился, и собрать гильзы. Помимо этого необходимо провести патологоанатомические, судебно-медицинские экспертизы и изучить, что боевики ВСУ делали после стрельбы. Эксперт отметила, что у киевских властей есть возможность провести расследование, и призвала их поделиться своими результатами.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

Журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста. На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022