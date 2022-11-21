NYT заявила о подтверждении подлинности кадров расстрела российских пленных под Макеевкой

Американская газета The New York Times 20 ноября подтвердила подлинность кадров расстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) российских военнопленных в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР).

Издание проанализировало кадры записи и спутниковые снимки, распространенные в Сети, и заявило, что они свидетельствуют о военном преступлении, совершенном в отношении по меньшей мере 11 граждан РФ.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар рассказал газете, что лужи крови вокруг тел пленных свидетельствуют об отсутствии попыток помочь и поднять солдат. Кроме того, он указал, что военнослужащие РФ лежали на земле без оружия, их руки были вытянуты или находились за головой. По его словам, они считаются выведенными из строя или некомбатантами.

Как заявил эксперт по военным преступлениям Ива Вукушич, прокурор Международного уголовного суда, вероятно, изучает этот эпизод, учитывая, какое внимание он привлек. Она добавила, что для расследования нужно будет посетить место расстрела для установления, кто где находился, и собрать гильзы. Помимо этого необходимо провести патологоанатомические, судебно-медицинские экспертизы и изучить, что боевики ВСУ делали после стрельбы. Эксперт отметила, что у киевских властей есть возможность провести расследование, и призвала их поделиться своими результатами.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

Журналист крупнейшей немецкой ежедневной газеты Bild Джулиан Рёпке призвал расследовать инцидент с расстрелом российских пленных.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста. На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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