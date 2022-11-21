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Липовую аллею высадят возле станции БКЛ «Сокольники»

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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На Сокольнической площади рядом со станцией Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро «Сокольники» высадят почти 100 лип и свыше 530 кустарников. Об этом говорится на сайте столичной мэрии в понедельник, 21 ноября.

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По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, всего специалисты высадят 95 лип сорта паллида. Также до конца этого года планируется посадить свыше 530 кустарников, пишет «Москва 24». Разместится липовая аллея по краям площади, а волнообразные клумбы-скамейки сформируют полузакрытые пространства.

Помимо этого территорию площади будут украшать хвойные деревья, а также цветники из летников, многолетников и декоративных трав, отмечает агентство городских новостей «Москва». Все сорта растений, как уточняется, адаптированы к городским условиям и приспособлены к климату центральной полосы России.

Проект благоустройства у станции проработан с учетом особенностей территории. Центральную аллею и пять вентиляционных киосков покроют и облицуют с помощью клинкерного кирпича, который будет переходить от пешеходной дорожки на вентсооружения, пишет РИАМО.

БКЛ является главным проектом московского метростроения. Ее протяженность превысит 70 км, на ней будет расположена 31 станция, 22 из них уже доступны пассажирам.

18 ноября стало известно, что технический пуск БКЛ Московского метрополитена состоится до конца 2022 года. До конца года будут завершены основные работы по реконструкции станций «Варшавская» и «Каширская». В дальнейшем планируется ввести их в эксплуатацию вместе с участком БКЛ от «Каширской» до «Нижегородской».

В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основные работы по строительству БКЛ завершатся до конца 2022 года. По словам чиновника, потом к БКЛ присоединятся новые радиальные направления, отмечает телеканал «360».

Глава столицы также добавил, что в настоящее время в активной стадии строительства находится Троицкая ветка метро, а Бирюлевская — в стадии проектирования, пишет НСН.

В августе Собянин отмечал, что проект БКЛ планируется полностью запустить в первом полугодии следующего года, сообщает телеканал «Звезда». Мэр добавил, что «она создаст не только связи между различными округами и районами, но и разгрузит центральную часть радиальных направлений».

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