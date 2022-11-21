ЦИК: действующий президент Казахстана Токаев победил на выборах главы государства

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одерживает победу на состоявшихся в воскресенье досрочных выборах главы государства. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает корреспондент «Известий» со ссылкой на предварительные данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

Как сообщается, всего Токаев набирает 81,31% голосов избирателей. На втором месте по числу проголосовавших — графа «против всех», впервые введенная на выборах в Казахстане, — почти 5,80%.

Третье место занимает кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев — 3,42% голосов. Далее расположился экономист Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», набравший 2,53%. Следом за ним — Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» с 2,60%, Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Казахские матери — дорога к традициям» (2,12%) и глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев (2,22%).

Председатель Центризбиркома республики Нурлан Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

Отмечается, что явка избирателей на выборах составила 69,44%.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Вечером в воскресенье зампредседателя ЦИК республики Константин Петров сообщал, что предварительная явка составила 69,43%. По данным ЦИК, больше всего избирателей проголосовало в Жетысуской области, а меньше всего — в Алма-Ате.

Кроме того, пять участков для голосования открыли в России. Они были организованы в посольстве и генеральных консульствах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане.

21 ноября посольство РФ в Казахстане оценило проведение выборов президента. Там заявили, что выборы продемонстрировали высокий уровень проведения электорального процесса. В миссии наблюдателей от ШОС также заявили, что выборы в Казахстане были хорошо организованы, а избиратели проявили большую активность. Как отметили в миссии, всё прошло спокойно.

Токаев предложил провести досрочные президентские выборы в сентябре. По мнению главы государства, необходимо сократить мандат президентского срока до одного, он будет увеличен с пяти до семи лет.