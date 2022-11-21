АвтоВАЗ занялся дооснащением некомплектных Lada Niva

АвтоВАЗ продолжает работать над дооснащением некомплектных автомобилей Niva. Об этом 20 ноября сообщила группа Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

По информации сообщества, в ранее выпущенные автомобили, которые стояли на территории старого трека, установили недостающие топливные рампы, а также ремни безопасности.

Avtograd News отметил, что дооснащение проведут еще на порядка 500 внедорожниках, так как ситуация с комплектующими постепенно улучшается и некомплектных автомобилей на заводе становится меньше.

18 ноября стало известно, что АвтоВАЗ откажется от производства хетчбэка Lada Granta в 2023 году. Специалисты уточнили, что Granta в версии хетчбэк никогда не была отмечена большими продажами. По этому показателю модель уступала даже высокому хетчу Lada XRAY, от которого предприятие уже официально отказалось. Семейству Lada Granta в 2023 году исполнится пять лет. По меркам современного автомобилестроения это уже предельный срок для модели, которая выпускается без какого-либо обновления. Предприятие выпускает семейство Granta в трех типах кузова: седан, лифтбек и универсал. Автомобили последней версии выпускаются в варианте исполнения Cross.