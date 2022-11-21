Самолет S7 отстранили от полетов из-за повреждения хвоста

Самолет Embraer авиакомпании S7, следовавший из Нижнего Новгорода в Новосибирск, отстранен от полетов из-за повреждения хвостовой части. Об этом сообщили 21 ноября в транспортной прокуратуре.

«По предварительным данным, на послеполетном осмотре самолета Embraer 170 <...> обнаружены повреждения хвостовой части, в связи с чем воздушное судно отстранено от полетов», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что проводится проверка авиаперевозчика.

Накануне в Telegram-каналах распространилась информация о том, что на послеполетном осмотре у самолета обнаружена дыра диаметром в 1 см в хвостовой нижней части фюзеляжа. Кроме того, зафиксировано множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия.

В начале ноября самолет, выполнявший рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле.