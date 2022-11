Актриса из сериала «Сверхъестественное» умерла в возрасте 47 лет

Американская актриса Никки Эйкокс, получившая известность после роли Мег Мастерс в сериале «Сверхъестественное», скончалась в возрасте 47 лет. Об этом 20 ноября сообщило издание People.

Как пишет портал, весной 2021 года у актрисы диагностировали лейкемию. По данным издания, последним постом актрисы в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) было видео, на котором актриса поет хит Whitesnake — Here I Go Again — на больничной койке, опубликованное 25 марта.

Отмечается также, что Эрик Крипке, создатель сериала «Сверхъестественное», почтил память покойной звезды в Twitter, написав, что он был потрясен, услышав новости о смерти Эйкокс, отметив, что актриса была еще слишком молода.

Как пишет People, Эйкокс появилась в первом и четвертом сезонах «Сверхъестественного». Также она снималась в других шоу, таких как «Холодное дело», «Провиденс», «Темно-синий».

Ее карьера развивалась в 1990–2000-х годах, когда она отметилась участием в сериалах «Закон и порядок», «Секретные материалы» и «Элли МакБил». Последним ее фильмом стали «Мертвые в кампусе» 2014 года.