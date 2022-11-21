Porsche столкнулся с грузовиком на Ленинградском проспекте в Москве
На Ленинградском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автомобиля Porsche и грузовика.
По данным источника телеканала «360», авария произошла утром 21 ноября в районе дома 29, корпус 1 по Ленинградскому проспекту.
В результате ДТП пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.
20 ноября легковой автомобиль врезался в разделительное ограждение на внутренней стороне 72-го километра МКАД в районе съезда на Новокуркинское шоссе. В результате аварии, предварительно, пострадали три человека.