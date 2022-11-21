Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при взрыве в жилом доме на Сахалине возросло до 10
Мир
NYT подтвердила подлинность видеозаписи с убийством российских военнопленных
Общество
Синоптик предрек аномальный холод в некоторых регионах России
Мир
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31%
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Туризм
Индонезия ожидает запуска прямых рейсов в Россию к лету
Мир
В Москве «КамАЗ» насмерть сбил десятилетнюю девочку
Экономика
Тверской стал самым дорогим районом Москвы
Общество
В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников
Мир
В США предрекли провал Вашингтону в попытках противостоять Москве и Пекину
Мир
США предоставили военную помощь Украине на сумму более $20 млрд
Мир
Актриса из сериала «Сверхъестественное» умерла в возрасте 47 лет

Япония решила помочь не поддержавшим резолюцию против России странам

Минфин Японии узнал о планах Токио помочь не поддержавшим резолюцию против России странам
0
Фото: REUTERS/Yuriko Nakao
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство финансов Японии узнало о решении властей страны передать безвозмездную помощь на сумму 12,8 млрд иен (более $90 млн) 19 странам, которые занимают позицию в отношении России, противоположную Токио. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил японский телеканал NHK.

Куда качает: минфин Японии отчитался об экспорте в РФ
Санкции не помешали росту по отдельным категориям продукции

Как отмечает телеканал, речь идет об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).

«Средства выделят <...> Лаосу на сумму ¥2,9 млрд ($20 млн), Вьетнаму — ¥1,7 млрд ($12 млн), Ирану — ¥1,6 млрд ($11 млн) и другим странам на общую сумму ¥12,8 млрд ($91 млн)», — говорится в публикации.

По мнению японского минфина, эти статьи расходов необходимо пересмотреть и использовать их с целью повышения влияния Японии.

Как отмечает телеканал, министерство иностранных дел, посредством которого распределяется помощь, в свою очередь, подчеркнуло, что среди получателей этих средств — неправительственные организации. В МИД Японии добавили, что выделенные деньги направляются по линии международных организаций. Там отметили также, что решение о помощи правительствам этих государств Токио принял, «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

15 ноября посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что у РФ и Японии есть сферы сотрудничества, в первую очередь в энергетике. Он отметил, что если говорить о Японии и других странах коллективного Запада, то Россия остается открытой для прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества там, где это отвечало бы интересам страны.

1 ноября глава японской компании Itochu сообщил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

Ранее, 3 октября, депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией.

В августе посол РФ в Токио отметил, что решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло. Кроме того, Галузин призывал японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу и «прекращению демонтажа российско-японских связей».

Япония и ряд других стран усилили санкционное давление на Россию после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022