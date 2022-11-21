Япония решила помочь не поддержавшим резолюцию против России странам

Министерство финансов Японии узнало о решении властей страны передать безвозмездную помощь на сумму 12,8 млрд иен (более $90 млн) 19 странам, которые занимают позицию в отношении России, противоположную Токио. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщил японский телеканал NHK.

Как отмечает телеканал, речь идет об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).

«Средства выделят <...> Лаосу на сумму ¥2,9 млрд ($20 млн), Вьетнаму — ¥1,7 млрд ($12 млн), Ирану — ¥1,6 млрд ($11 млн) и другим странам на общую сумму ¥12,8 млрд ($91 млн)», — говорится в публикации.

По мнению японского минфина, эти статьи расходов необходимо пересмотреть и использовать их с целью повышения влияния Японии.

Как отмечает телеканал, министерство иностранных дел, посредством которого распределяется помощь, в свою очередь, подчеркнуло, что среди получателей этих средств — неправительственные организации. В МИД Японии добавили, что выделенные деньги направляются по линии международных организаций. Там отметили также, что решение о помощи правительствам этих государств Токио принял, «исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи».

15 ноября посол России в Токио Михаил Галузин заявил, что у РФ и Японии есть сферы сотрудничества, в первую очередь в энергетике. Он отметил, что если говорить о Японии и других странах коллективного Запада, то Россия остается открытой для прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества там, где это отвечало бы интересам страны.

1 ноября глава японской компании Itochu сообщил, что Япония зависит от импорта российских энергоносителей, страна «не сможет выжить» без закупок нефти и газа из РФ. Поэтому, по его словам, невозможно разорвать связи с Россией из-за санкций.

Ранее, 3 октября, депутат Госдумы Джамаладин Гасанов заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Японией.

В августе посол РФ в Токио отметил, что решение Японии продолжить санкционное давление на Россию отдаляет перспективы возвращения отношений в нормальное русло. Кроме того, Галузин призывал японскую сторону к трезвому и реалистическому подходу и «прекращению демонтажа российско-японских связей».

Япония и ряд других стран усилили санкционное давление на Россию после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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