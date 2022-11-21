Военкор «Известий» показал, как батальон «Крым» срывает попытки наступления ВСУ

Бойцы батальона «Крым» в Запорожской области противостоят Вооруженным силам Украины (ВСУ) и не дают боевикам наступать. Видео с позиций российских военных показал 21 ноября корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков.

По словам журналиста, он приехал на позиции в дождь и слякоть. На этой линии соприкосновения расстояние до позиций ВСУ иногда доходит до 700 м.

«Мы приехали 3–5 ноября. Все очень быстро и шустро, надо быстрее все делать, потому что хулиганы за полем», — рассказал журналисту боец с позывным Викинг.

В окопах для бойцов оборудованы блиндажи и землянки. В них установлены буржуйки, отапливающие помещения.

«Мы трубы маскируем деревьями, но трубу, конечно, видно, мы стараемся, прячем», — добавил Викинг.

Со своих позиций россияне внимательно наблюдают за действиями противника, который в любой момент может перейти к атаке.

«Разведка докладывает, что противник стягивает силы, техника противника заезжает, что-то разгружает и уезжает. Периодически наши работают тут. Здесь скопление нашей пехоты», — добавил боец с позывным Рудик.

Как отметил Польшаков, подойти к позициям россиян будет непросто, так как подходы заминированы по всему направлению.

«Боевики ВСУ даже если и постараются сюда сунуться, то понесут очень большие потери, причем плотность бойцов здесь такая, что если тут стоит батальон «Крым», то совсем рядом другое подразделение Минобороны», — добавил журналист.

17 ноября Польшаков рассказал, что ВС РФ нанесли удары по взводу ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Белогорье Запорожской области. Всего ВС РФ нанесли пять ударов по позициям боевиков.

Ранее в этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что командование ВСУ перебрасывает войска к области на трех направлениях — ореховском, гуляйпольском и каменском.

12 ноября Рогов сообщал, что Украина усиливает военную группировку на запорожском направлении, перебрасывая ресурсы с херсонского.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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