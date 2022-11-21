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Макрон намерен посетить Китай в начале следующего года

Посол Франции в КНР: Макрон намерен посетить Китай в начале следующего года
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Фото: REUTERS/Aly Song
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Президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить Китай в начале 2023 года. Об этом в понедельник, 21 ноября, заявил французский посол в КНР Лоран Били в интервью китайской газете Global Times.

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«Президент Макрон с момента вступления в должность уже дважды посещал Китай и намерен нанести визит в КНР в начале следующего года», — сказал он.

Дипломат добавил, что Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты. По его словам, за три года с начала пандемии они разговаривали более 10 раз. В частности, обсуждались такие глобальные вопросы, как ситуация на Корейском полуострове, украинский кризис, борьба с изменением климата и продовольственная безопасность. Он отметил, что личные встречи «являются залогом успешного и содержательного сотрудничества между странами».

«Недавняя встреча президента Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали носила важный характер для обсуждения нескольких вопросов, представляющих взаимный интерес, а также, если это необходимо, проблем, по которым сохраняются разногласия», — подчеркнул Лоран.

Последняя личная встреча Макрона и Си Цзиньпина прошла 15 ноября на полях саммита G20 на Бали.

15 ноября сообщалось, что Макрон и Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 высказались против применения ядерного оружия. Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в других сферах, включая гражданскую ядерную энергетику и агропродовольственный сектор.

Кроме того, председатель КНР и президент Франции выступили за прекращение огня на Украине и возобновление мирных переговоров между Киевом и Москвой. Макрон в свою очередь заявил о готовности французской стороны вместе с Пекином «содействовать мирному глобальному развитию».

Саммит лидеров G20 проходил на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. В саммите участвуют представители делегаций КНР, Турции, Индии, Аргентины, ЮАР, Австралии, Индонезии, Бразилии, Мексики, Японии, Кореи, Саудовской Аравии, Италии, Франции, Германии, Канады, Франции, России, а также ЕС и ООН.

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