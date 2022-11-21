В Москве арестовали мужчину за убийство 15-летней давности

Бутырский районный суд Москвы постановил заключить под стражу обвиняемого в убийстве мужчины, совершенном в 2006 году на северо-востоке столицы. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

«Бутырским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Москве.



По данным следствия, вечером 24 февраля 2006 года в кафе, расположенном по Алтуфьевскому шоссе, обвиняемый в ходе конфликта нанес мужчине 1982 года рождения ножевое ранение в область груди. В результате острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся.

Как уточняется, длительное время мужчина скрывался, используя меры конспирации внешности и подложные документы на другое лицо. Однако благодаря проведенному расследованию его личность была идентифицирована, и он задержан.

«Бутырским районным судом города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу» — отметили в СК.

18 ноября сообщалось, что под Тамбовом задержан подозреваемый в резонансном убийстве женщины в Москве. Тело женщины 1993 года рождения с множеством колото-резаных ран было обнаружено ранее в этот же день на Севастопольском проспекте в Москве вблизи жилого дома. Предварительно, она приехала из Донецка и работала в продуктовом магазине.