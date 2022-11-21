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Глава МАГАТЭ заявил об осведомленности Путина ситуацией на ЗАЭС

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Президент России Владимир Путин очень хорошо знаком с обстановкой на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом 20 ноября заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью каналу CBS.

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По словам Гросси, он был удивлен, насколько детально глава государства владеет информацией не только о структуре самой станции, но и о доступе к электроэнергии, а также внешним источникам энергии.

«Это объект, который он знает очень хорошо»,— сказал глава МАГАТЭ.

Он отметил, что, хотя экспертов организации не допустили в некоторые помещения, например в центр управления, они смогли увидеть «все, что им нужно было увидеть». Также он вновь призвал прекратить обстрелы станции.

Ранее, 11 октября, Гросси на встрече с Путиным назвал важными контакты с президентом РФ для обеспечения физической безопасности ядерных объектов. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что Россия всегда была одним из основных собеседников по многим направлениям работы агентства.

Сам Путин тогда предупредил об опасности политизации атомной деятельности в мире. При этом он указал, что Россия всегда выступает за то, чтобы страны имели равный доступ к мирному атому, подтвердив готовность Москвы обсуждать все вопросы, связанные с ЗАЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она взята под охрану российских сил в рамках спецоперации в Донбассе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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