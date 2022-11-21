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Эксперт объяснила риск неконтролируемого приема БАДов

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Фото: TASS/DPA/Frank May
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Необратимое поражение печени стало причиной гибели человека, два месяца принимавшего БАДы из популярного в РФ маркетплейса. Несмотря на то что лекарствами биологически активные добавки не являются, их бесконтрольный прием губителен для здоровья, рассказали «Известиям» врачи.

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«БАДы не являются лекарствами. Они используются для профилактики заболеваний или в качестве вспомогательных веществ к основным препаратам. В нашей стране БАДы приравниваются к пищевым продуктам, однако их употребление безопасно только при строгом соблюдении правил приема и дозировок каждого конкретного препарата. Переизбыток витаминов может быть также опасен, как и их дефицит, — объяснила руководитель терапевтического отделения Института общей и профессиональной патологии имени академика РАМН А.И. Потапова, кандидат медицинских наук Мария Шеенкова.

В отличие от лекарств биологически активные добавки не проходят длительный процесс исследований химического состава и их токсичности, напомнила она. Кроме того, перед покупкой необходимо сдать анализы и проконсультироваться с врачом относительно наименования и состава конкретной добавки.

Совмещать БАДы с лекарствами можно в рамках комплексной терапии при наличии определенных заболеваний. В таком случае приобретаются добавки из группы парафармацевтиков.

«Например, при простуде и кашле рекомендуют употребление добавок, в составе которых есть солодка гладкая. Это растение также известно под названиями «лакричный корень» или «лакрица». Помимо того что оно лечит кашель, оно еще и стимулирует гормональную активность коры надпочечников, и повышает артериальное давление. Поэтому такие БАДы не стоит употреблять людям, принимающим гипотензивные препараты от высокого давления, — сказала Шеенкова.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отказала печень: россиянин умер после приема БАДов

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