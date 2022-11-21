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NYT сообщила о подтверждении подлинности видеокадров с места расстрела российских пленных

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Видеозапись с расстрелом российских военнопленных украинскими боевиками в Макеевке Луганской Народной Республики (ЛНР) является подлинной. К такому заключению пришла газета The New York Times в воскресенье, 20 ноября, проанализировав кадры записи и спутниковые снимки.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

Журналисты сопоставили видеозаписи украинского националиста, который принимал участие в боевых действиях в районе населенного пункта, и снимков участка, где были расстреляны военные РФ, со спутника.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар рассказал изданию, что лужи крови вокруг тел пленных свидетельствуют о том, что попытки помочь и поднять пленных не оказывались. Он также отметил, что российские военные лежали на земле без оружия, их руки были вытянуты или находились за головой.

«Они считаются выведенными из строя или некомбатантами — фактически военнопленными», — сказал он.

Видеозапись, на которой запечатлены тела по меньшей мере 11 российских военнослужащих, была распространена в националистических украинских Telegram-каналах 12 ноября. На кадрах отчетливо видно, что военные обезоружены.

18 ноября российское Министерство обороны заявило, что украинские боевики совершили преднамеренное убийство выстрелом в голову по меньшей мере 10 обездвиженных военных РФ. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что информация о казни военнопленных будет направлена по 2 тыс. адресов, в том числе в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста. На следующий день Россия распространила в Совете Безопасности и Генассамблее ООН в качестве официального документа письмо со свидетельствами жестокого обращения Украины с российскими военнопленными.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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