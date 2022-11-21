Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские «Смерчи» уничтожили четыре вертолета украинских националистов
Мир
NYT подтвердила подлинность видеозаписи с убийством российских военнопленных
Общество
Синоптик предрек аномальный холод в некоторых регионах России
Мир
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 81,31 %
Общество
Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до семи человек
Туризм
Индонезия ожидает запуска прямых рейсов в Россию к лету
Общество
На сгоревшем цветочном складе в Москве проводили вечеринки с генераторами дыма
Общество
В Москве арестовали мужчину за убийство 15-летней давности
Общество
В РФ будут строить дома с площадками для беспилотников
Происшествия
ДТП с участием автобуса произошло в Красноярском крае
Мир
Сын Трампа высмеял финансирование Киева Вашингтоном
Общество
В России предложили использовать маткапитал для получения процентов

ДТП с участием автобуса произошло в Красноярском крае

0
Фото: vk.com/Телеканал Енисей
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае произошло ДТП с участием автобуса, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 10:00 на 333 км автодороги «Канск – Абан –Богучаны».

«30-летний водитель автобуса, осуществляющего рейс Красноярск – Богучаны, при объезде автомобиля «Шевроле Нива», который осуществлял поворот налево, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса. Всего в транспорте находились 36 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции Богучанского района для выяснения обстоятельств.

Ранее, 11 ноября, под Красноярском три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Авария произошла на 70-м км автодороги Красноярск – Енисейск. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковушке. Пострадал водитель грузового автомобиля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022