ДТП с участием автобуса произошло в Красноярском крае

В Красноярском крае произошло ДТП с участием автобуса, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 10:00 на 333 км автодороги «Канск – Абан –Богучаны».

«30-летний водитель автобуса, осуществляющего рейс Красноярск – Богучаны, при объезде автомобиля «Шевроле Нива», который осуществлял поворот налево, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении в Telegram-канале.



По предварительным данным, за медицинской помощью обратились девять пассажиров автобуса. Всего в транспорте находились 36 человек. Информация о пострадавших уточняется.



Отмечается, что на место ДТП выехал начальник Госавтоинспекции Богучанского района для выяснения обстоятельств.

Ранее, 11 ноября, под Красноярском три человека погибли, еще один пострадал в результате ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Авария произошла на 70-м км автодороги Красноярск – Енисейск. По предварительным данным, в результате аварии погибли три человека, находившиеся в легковушке. Пострадал водитель грузового автомобиля.